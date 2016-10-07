В план развития Московского метрополитена после 2020 года входит создание отдельной Рублёво-Архангельской линии. Как сообщается на сайте столичного стройкомплекса, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На первом этапе предусматривается совместное функционирование Калининско-Солнцевской линии и северо-западного участка Третьего пересадочного контура метро. В дальнейшем этот участок разделится на два: отрезок от станции „Хорошёвская“ до станции „Нижняя Масловка“ войдет в состав ТПК, а участок от станции „Шелепиха“ до „Делового центра“ будет преобразован в отдельную Рублёво-Архангельскую линию», — рассказал Хуснуллин.

В феврале 2016 года сообщалось, что метро в Рублёво-Архангельском появится не раньше 2035 года. Там планируется построить крупный финансово-деловой центр.