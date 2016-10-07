Вестибюли трех станций Московского метрополитена будут закрыты с 02:00 субботы, 8 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 10 октября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичной подземки.

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Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке) С 02:00 субботы, 8 октября, до открытия метро в понедельник, 10 октября

Вестибюль станции «Тургеневская» С 02:00 субботы, 8 октября, до открытия метро в понедельник, 10 октября

Южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра) С 02:00 субботы, 8 октября, до открытия метро в понедельник, 10 октября

Также в пресс-службе метро напомнили, что в воскресенье, 9 октября, будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая». На время ремонтных работ для пассажиров для входа и выхода будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» — «Белорусская» и «Новокузнецкая» — «Алма-Атинская». Станции «Белорусская» и «Новокузнецкая» будут работать как временно конечные: «Белорусская» с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» — с пересадкой на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий.

Вместе с тем по-прежнему закрыт южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра), до 15 октября 2016 года закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (со стороны последнего вагона из центра), до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра).