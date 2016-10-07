Московский Центр организации дорожного движения просит водителей сменить летнюю резину на автомобилях на зимнюю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«По мнению транспортных экспертов, когда дневная температура снижается или держится на уровне плюс 7 градусов, рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю. Вместе с тем перед началом холодов нужно также обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля, который в холодное время может разрядиться, что приведет к невозможности запустить двигатель обычным способом», — отмечают в ЦОДД.

ЦОДД также обращает внимание на то, что автомобилистам необходимо помнить о более длинном пути торможения в холодное время, а также о недопустимости резких торможений и перестроений.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха на следующей неделе составит от 3 до 8 градусов тепла. В ночное время температура может опускаться ниже нуля. Ожидается, что первый снег выпадет в Москве и Подмосковье в ночь с 9 на 10 октября.