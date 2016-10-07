В Москве с 8 октября в связи с организацией новой дорожной сети изменятся трассы следования шести ночных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Так, конечные остановки маршрутов № Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут перенесены от Лубянской площади к станции метро «Китай-город». К ней же будут заезжать автобусы № Н1. Конечные остановки некоторых дневных маршрутов также перенесут к «Китай-городу». По словам представителей властей, это позволит создать в центре Москвы единый пересадочный узел, работающий в круглосуточном режиме.

Отмечается, что изменение путей следования ночных маршрутов связано с запуском выделенной полосы на Кремлёвском кольце, которая идет от Лубянской площади по Театральному проезду, а также по улицам Охотный Ряд и Моховая до Боровицкой площади.

«Появление на данном участке двустороннего транспортного коридора для наземного городского пассажирского транспорта позволит „выпрямить“ некоторые маршруты, в числе которых ночные Н1 и Н2. Это значит, что автобусы смогут следовать в обоих направлениях преимущественно по одним и тем же улицам и не объезжать участки с односторонним движением», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Вместе с тем изменение трасс ночных маршрутов не окажет влияния на частоту движения. Автобусы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут курсировать с обычными получасовыми интервалами. С более подробной информацией об изменениях маршрутов транспорта можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.