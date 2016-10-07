Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении водителей прав за систематическое нарушение ПДД. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В мае 2016 года правительство вынесло эту инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 403 депутата. 40 человек высказались против, а еще двое воздержались.

Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях позволят лишать водителей прав на срок от одного года до полутора лет за троекратное или многократное несоблюдение отдельных правил дорожного движения. К ним относится превышение скорости более чем на 40 километров в час, проезд на красный свет, пересечение железной дороги при закрытом шлагбауме или при запрещающем знаке светофора, нарушение правил проезда перекрестков, разворот и движение задним ходом там, где это запрещено, выезд на встречную полосу или трамвайные пути, а также поворот налево или разворот в тех местах, где это запрещено дорожными знаками или разметкой.

Окончательное решение о наказании водителя останется на усмотрение суда. Он будет учитывать только те случаи, когда нарушение было запротоколировано сотрудниками ГИБДД. Доверять видеокамерам при рассмотрении вопроса о лишении водителя прав не станут.

Кроме того, этим же законопроектом устанавливается административная ответственность для лиц, нарушающих ПДД, даже не имея водительских прав. Их планируется штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.