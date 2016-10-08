В Москве начала работать новая транспортная система «Магистраль». Она делить городские наземные маршруты, преимущественно центральные, на несколько групп. Стало больше маршрутов от окраин к центру, в ЦАО также появились новые связки. Число автобусов и троллейбусов в городе увеличилось.

Первая группа новых маршрутов получила обозначение «М» перед цифрой номера. Они ходят в течение дня с интервалами пять-десять минут.

Вторая группа маршрутов — «районные». Средний интервал для них составляет от 10 до 15 минут. Количество этих маршрутов сократилось с 20 до 13.

Третья группа — «социальные» маршруты. Ее сформировали в соответствии с запросами префектур и социальных групп населения. Количество таких маршрутов увеличено с шести до семи.

Городской автопарк пополнился 103 автобусами. В ЦАО появились 24 новые остановки и шесть выделенных полос. Таким образом, через центр теперь курсируют 370 автобусов, троллейбусов и трамваев. В центре «выпрямили» несколько популярных маршрутов. Например, в районе Долгоруковской и Баррикадной улиц организовали сквозное движение общественного транспорта, благодаря которому автобусы смогут не выезжать на Садовое кольцо — за счет этого время маршрута сократилось на 10–15 минут. А автобус № 6, который раньше в одну сторону ехал по Воздвиженке, а обратно — по Гоголевскому бульвару, теперь будет курсировать только по Гоголевскому и получит название «М6». Подробнее о новых маршрутах можно узнать на сайте мэрии.

Чтобы горожане успели привыкнуть к изменениям, ближайшие несколько месяцев на автобусах будут висеть таблички как со старыми, так и с новыми номерами. «Магистраль», по замыслу мэрии, поможет москвичам строить свои маршруты через центр города только с помощью наземного транспорта.

Нововведения не касаются спальных районов города.