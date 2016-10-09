Центральный участок Таганско-Краснопресненской линии метро, от «Баррикадной» до«Таганской», закроют на время ремонта в воскресенье, 16 октября. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

«16–17 октября будет закрыт центральный участок Таганско-Краснопресненской линии, от „Баррикадной“ до „Таганской“. Для пассажиров будут закрыты станции „Пушкинская“, „Кузнецкий Мост“ и „Китай-город“, а поезда в этот день будут курсировать только от „Планерной“ до „Баррикадной“ и от „Таганской“ до „Котельников“», — сообщил начальник службы пути искусственных сооружений Московского метрополитена Николай Екимов.

Пассажиров просят искать альтернативные пути в метро или пользоваться наземным транспортом. В обычном режиме центральный участок фиолетовой ветки заработает в понедельник, 17 октября, с открытием метро в 05:30.