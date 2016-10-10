На транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца для пассажиров открылись бесплатные туалеты. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Первые туалеты работают на наиболее загруженных станциях МЦК. «Санитарные комнаты есть, в частности, на семи станциях с пересадками на метро — это Лужники, Ботанический сад, Кутузовская, Шоссе Энтузиастов, Бульвар Рокоссовского, Площадь Гагарина, Деловой Центр», — говорится в сообщении.

Также воспользоваться туалетами пассажиры могут в подземных переходах на станциях ЗИЛ, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Стрешнево, Шелепиха, Лихоборы, Ростокино, Белокаменная и Площадь Гагарина. Несколько туалетов уже работают в ТПУ «Деловой центр» и «Хорошёво».

При этом уточняется, что до конца года стационарные комнаты должны заработать на всех ТПУ.