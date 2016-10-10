Во вторник, 11 октября, на Московском центральном кольце откроются еще две станции — «Соколиная гора» и «Дубровка». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В МЦК надеются, что открытие новых остановок поможет жителям прилегающих районов сэкономить время «на другие полезные дела» благодаря появлению более удобных маршрутов.

10 сентября в Москве заработали первые 26 станций МЦК. Еще пять планируется запустить до конца 2016 года. В частности, в октябре должна открыться станция «Панфиловская».

В первый месяц МЦК можно было пользоваться бесплатно. С 11 октября за проезд по кольцу придется платить по тарифам метро. Для удобства пассажиров на станциях установили 108 билетных автоматов, через которые продаются как разовые билеты, так и абонементы. Здесь же можно пополнить баланс транспортных карт. Предусмотрен наличный и безналичный расчет.