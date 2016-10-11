Власти Москвы приняли решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена на север. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«В рамках Адресной инвестиционной программы на 2016–2019 годы принято решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии. Она будет продлена на 3,5 километра, появятся станции на улице 800-летия Москвы и на Дмитровском шоссе», — сказал Хуснуллин.

Также, по его словам, в ближайшее время начнут проектировать участок Третьего пересадочного контура метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово».