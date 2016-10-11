В Москве начали работу две новые станции Московского центрального кольца — «Соколиная гора» и «Дубровка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей кольца.

«Сегодня утром открылись еще две станции — „Соколиная гора“ и „Дубровка“», — рассказал собеседник агентства.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. 11 октября закончился месяц бесплатного использования пассажирами нового кольца. Всего на МЦК появится 31 станция — в настоящее время функционируют 28 из них, еще три — «Зорге», «Коптево» и «Панфиловскую» — откроют до конца 2016 года.