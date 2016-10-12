В Москве начались работы по созданию архитектурной подсветки на двенадцати транспортных развязках-пересечениях Московской кольцевой автомобильной дороги с основными вылетными магистралями. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

«На въезде в город с Рублевского, Можайского и Ленинградского шоссе светодиодное освещение получат не только мосты и развязки, но и расположенные рядом деревья с кустарниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2016 года архитектурная подсветка также должна появиться на фасадах зданий на улицах, вошедших в программу столичного благоустройства. Освещение будет выполнено в оттенках белого света с использованием светодиодного оборудования. Всего же в 2016 году по программе «Моя улица» архитектурно-художественным освещением оборудуют около 150 зданий.