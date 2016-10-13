Столичные аэропорты поддержали инициативу по введению в России системы tax free, позволяющей иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в другой стране товаров. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на представителей аэропортов города.

«Инициатива актуальная. Как показывает международный опыт, услуга tax free способствует общему росту продаж за счет повышения привлекательности шопинга в целом для туристов. В этой связи система tax free shopping сегодня охватывает более 37 стран мира. В странах Европейского Союза введение tax free привело к увеличению объема розничного товарооборота в среднем на 3 %», — рассказал собеседник агентства в пресс-службе Домодедова.

Уточняется, что в аэропортах Шереметьево и Внуково также подтвердили, что заинтересованы в проекте и готовы принять участие в его реализации.

В апреле появилась информация, что система возврата части НДС иностранцам уже прорабатывается правительством по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова и будет запущена в 2016 году. Помимо Федеральной налоговой службы и Минфина этим вопросом также занимаются Федеральная таможенная служба и Минпромторг.

Инициатором введения tax free в России выступила компания Bosco di Ciliegi, являющаяся главным акционером московского ГУМа. Предполагается, что в пилотном проекте по возврату налогов иностранным туристам также примут участие ЦУМ, «Крокус Сити Молл», «Барвиха Luxury Village», ТЦ «Весна», Петровский пассаж и некоторые другие ретейлеры. Минимальная сумма покупки непродовольственных товаров, с которой иностранные граждане смогут получить НДС, составит 10 тысяч рублей.