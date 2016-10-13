По Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена начал курсировать именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти» — его первым пассажиром стал британский кот. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Появление в вагоне кота обусловлено тем, что на портрете, украшающем состав, английский поэт и драматург Уильям Шекспир держит в руках представителя британской породы.

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«„Шекспировские страсти“ — новая экспозиция поезда, подготовленная в мае этого года московской подземкой и Британским советом в честь юбилея Уильяма Шекспира. В течение полугода поезд перевозил пассажиров Филевской линии. Теперь состав начал курсировать по одной из самых загруженных линий метро — Арбатско-Покровской», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Отмечается, что после запуска по синей ветке у оформленного крылатыми фразами из произведений Шекспира состава появился дополнительный вагон. Вместе с тем в каждом из вагонов размещены пиктограммы, строфы и изображения, относящиеся к творчеству британского автора. Также там установили селфи-поинты и организовали доступ к специальной интернет-платформе. С ее помощью можно больше узнать о писателе, скачать игру-приложение и принять участие в конкурсах. При этом снаружи вагоны поезда оформлены фотографиями современных молодых людей, представляющих персонажей шекспировской эпохи.

Запуск состава с экспозицией «Шекспировские страсти» в мае 2016 года был приурочен к Году языка и литературы России и Великобритании и к 400-летней годовщине памяти Уильяма Шекспира.