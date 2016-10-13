Центральный участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская» будет закрыт для пассажиров в воскресенье, 23 октября, из-за капитального ремонта путей. Об этом сообщил заместитель начальника столичной подземки Марат Хаков, передает информагентство «Москва».

Так, для пассажиров закроют станции «Сухаревская», «Тургеневская», «Китай-город» и «Третьяковская». В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково».

Отмечается также, что через станцию «Китай-город» будет осуществляться перевозка пассажиров только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» — по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды», а также между станциями «Тургеневская» и «Сретенский бульвар». Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 24 октября, с 05:30 утра.