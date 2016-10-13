В Москве 21 октября начнется реконструкция наземного участка Филёвской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил начальник подземки Дмитрий Пегов, передает «Интерфакс».

«Мы с 21 октября приступаем к ремонту Филёвской линии, он будет проходить в несколько этапов. Первый этап планируется завершить до конца этого года», — заявил Пегов.

По его словам, с 21 октября на станциях «Кутузовская», «Багратионовская» и «Пионерская» будут закрыты платформы поездов, прибывающих из центра. Пассажирам этих станций придется проехать дальше на одну остановку и вернуться по направлению в центр на другую платформу.

Пегов также отметил, что технология ремонта на последующих этапах реконструкции в настоящее время находится в стадии обсуждения. Существует вероятность, что станции с одной основной платформой будут полностью закрывать для пассажиров. Начальник метрополитена уточнил, что пассажирская инфраструктура открытого участка Филёвской линии «значительно устарела» и ей требуется серьезный ремонт, включающий замену платформ.