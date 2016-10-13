В парке «Сокольники» летом 2017 года в тестовом режиме заработают светящиеся велодорожки. Об этом сообщает M24.ru со ссылкой на директора парка Андрея Лапшина.

Чтобы дорожки светились ночью, на асфальт нанесут специальный раствор — люминофор, который накапливает дневной свет. По словам Лапшина, нанесение светящегося раствора может стать альтернативой установки дополнительных фонарей в парке, которая может повредить корни деревьев.

В свою очередь, куратор проекта Probok.net Диана Хакимова добавила, что для светящейся велодорожки главное — это безопасность. «Покрытие не должно быть скользким, как любая другая краска. Для создания нужен будет специальный материал, который бы не скользил, типа наждачной бумаги», — прокомментировала Хакимова.

Подобные светящиеся велодорожки уже есть в Голландии и Норвегии. Недавно их начали тестировать в Польше.