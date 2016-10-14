Станции зарядки электромобилей на улице Петровке перенесут на новое место после жалобы горожан в соцсетях. Об этом сообщает M24.ru со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Центр организации дорожного движения направил обращение в МОЭСК с просьбой перенести зарядки в более подходящее место. Сейчас они находятся в зоне остановки общественного транспорта, где стоянка запрещена.

Ранее один из пользователей Twitter обратил внимание, что зарядные устройства для электромобилей на Петровке установлены в зоне остановки общественного транспорта, где стоянка запрещена.