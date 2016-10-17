До конца 2016 года Москва получит 12 электробусов. Об этом сообщил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов, передает M24.ru.

«Новый график поставки согласован с 17 октября по 20 ноября, мы получим 12 машин, которые тоже встанут на линию. В течение зимы мы их оттестируем и посмотрим, как троллейбус будет работать в условиях московской погоды», — заявил Михайлов. При этом он уточнил, что новые электробусы позволят избавиться от недостатка троллейбусов, которые привязаны к контактной сети.

Он напомнил, что сейчас в Москве тестируют два электробуса. По словам главы Мосгортранса, сейчас задача «не бросаться покупать электробусы любой ценой», а определить, какой лучше. Михайлов пояснил, что новый транспорт надо проверить «в условиях московской зимы, в условиях московских реагентов, перепадов температур».

Глава Мосгортранса также рассказал о развитии троллейбусной и трамвайной сети. По его данным, до 2019 года в столице должны появиться 300 новых трамваев со сроком эксплуатации до 30 лет.

В июле в Москве запустили первый электробус. Новый троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут «Т25». Его путь проходит от проспекта Будённого до Лубянской площади.