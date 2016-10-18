С начала 2016 года в Москве арестовали уже 3 097 нелегальных автобусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, только за последнюю неделю представители Ространснадзора и сотрудники полиции поместили на специализированные стоянки больше 100 автобусов, принадлежащих компаниям, нарушающим транспортное законодательство. Зачастую нелегальные перевозчики работают без страховки жизни и здоровья пассажиров, не проводят техосмотр автопарка и нарушают режим труда и отдыха водителей. Все это негативно сказывается на безопасности на дорогах.

В 2016 году московские власти приступили к реализации реформы пассажирских перевозок. С 15 августа в Москве исчезли привычные маршрутки — остались лишь синие микроавтобусы, оборудованные валидаторами. При этом изменились и сами маршруты следования наземного транспорта.