На берегу Химкинского водохранилища в Москве построят транспортно-пересадочный узел «Ленинградское шоссе», который будет включать в себя автомобильный, водный и воздушный виды транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Строительство ТПУ предусматривает развитие системы общественного транспорта, в том числе альтернативного — водного и воздушного. На территории появятся терминал воздушного транспорта площадью 15,6 тысячи квадратных метров, ангар для базирования вертолетов на 6 тысяч квадратных метров, а также посадочные и стояночные площадки для вертолетов — 15,4 тысячи квадратных метров», — рассказал Хуснуллин.

Он также отметил, что на новой площадке Химкинского водохранилища будут базироваться вертолеты министерства чрезвычайных ситуаций и скорой помощи, благодаря чему время реагирования экстренных служб «значительно сократится». Кроме этого, планируется реконструкция причала для речного транспорта, а также строительство яхт-клуба площадью 700 квадратных метров и стоянки на 32 судна. Рядом откроют детскую школу парусного спорта.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что набережную у Ленинградского шоссе благоустроят и очистят от мусора. Рядом с ней организуют перехватывающий паркинг на 189 машиномест и подземную парковочную зону на 500 машиномест.