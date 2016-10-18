Российский лоукостер «Победа» будет совершать рейсы между Москвой и Пизой. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, передает «Интерфакс».

«Мы назначены перевозчиком на линии Москва — Пиза, назначение получено, мы сейчас ждем только ноту МИДа и начинаем регулярные полеты», — сказал Калмыков. При этом он добавил, что переговоры с аэропортом Пизы уже проведены, сейчас «ждут отмашки», чтобы открыть продажи.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» запросила у Минтранса допуски на рейсы в Пизу и Турин. Однако, как сказал Калмыков, по Турину еще решения нет.