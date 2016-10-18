Правительство России собирается отказаться от закупок иностранных гражданских самолетов и переориентироваться на производство собственных воздушных транспортных средств. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что во время совещания на производственном комплексе «МиГ» Рогозин заявил о намерениях не поддерживать «политику поощрения закупок иностранных самолетов, если их можно производить в России». Вице-премьер пояснил, что такой «жесткий барьер» запускается для защиты национального рынка. По словам Рогозина, для «великой авиационной державы стыдоба закупать иностранные самолеты».

В июне в Иркутске презентовали среднемагистральный пассажирский отечественный лайнер MC-21. На борту самолета могут находиться 211 пассажиров, он рассчитан на полеты дальностью до 6 тысяч километров. Авторы проекта отмечали, что MC-21 разрабатывается как отечественный конкурент самым распространенным в мире лайнерам — Boeing 737 и Airbus 320/321. В октябре правительство оценило поддержку проекта в 200 миллиардов рублей.