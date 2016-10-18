В Москве до конца 2016 года запустят систему контроля за интервалами движения автобусов. Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По словам Ликсутова, основой новой столичной системы станет сингапурская технология, недавно введенная в употребление. Представители компании-разработчика рассказали, что диспетчеры из единого оперативного центра следят за каждым автобусом, отслеживая стабильность интервалов движения.

Также, сравнивая столичную транспортную ситуацию с сингапурской, заместитель мэра отметил, что «в Москве действуют более строгие требования по допуску водителей автобусов — например, каждый раз перед выходом в рейс у нас необходим медицинский осмотр». Вместе с тем Ликсутов уточнил, что столичные власти планируют взять на вооружение зарубежную программу обучения водителей общественного транспорта, в которой задействована онлайн-система контроля за поведением ученика на дороге.