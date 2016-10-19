Вход на станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена ограничат вечером 22 октября. Это связано с подготовкой к акции «Ночь социальной рекламы в метро», сообщает ТАСС.

«22 октября 2016 года с 23:00 для подготовки к проведению „Ночи в метро“ будет закрыт западный вестибюль станции „Славянский бульвар“. Западный вестибюль станции „Славянский бульвар“ (первый вагон из центра) будет открыт в обычном режиме в воскресенье, 23 октября, в 05:30 утра», — говорится в сообщении.

На станции Московского метрополитена «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября пройдет акция «Ночь социальной рекламы». На большом экране, установленном на платформе станции, зрителям покажут несколько десятков коротких видеороликов, посвященных актуальным проблемам экологии, здравоохранения и отношений между людьми.