На всех станциях Московского метрополитена к осени 2017 года установят табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Конкурс на поставку электронных экранов объявят до конца года. Установленные сейчас табло, которые показывают время с момента ухода предыдущего поезда, убирать не планируют.

Экраны обратного отсчета уже есть на нескольких станциях Филёвской линии, где поезда едут в двух разных направлениях, а также на станции «Проспект мира» Калужско-Рижской линии.