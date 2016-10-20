В Москве до конца 2020 года построят 13 новых автовокзалов. Об этом сообщил директор Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов, передает ТАСС.

«От автовокзала до жилого дома должно быть 300 метров. Если расстояние не позволяет, тогда эти автовокзалы исключают и переносят на другую точку. В частности, такая история была на ВДНХ — там сделали, а местные жители начали возмущаться, потому что расстояние до жилого дома — 50 метров. Поэтому сейчас его переносят на „Ботанический сад“, где как раз есть возможность разместить автовокзал», — рассказал Жигунов.

Он также отметил, что два года назад в Москве был построен новый автовокзал «Южные ворота». В скором времени начнется строительство автовокзала в Саларьеве, где этим займется частный инвестор, а затем планируется перестроить Щёлковский автовокзал. Также в ближайшем будущем будут построены автовокзалы «Ховрино» и «Селигерский».