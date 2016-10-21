С 1 ноября оформить резидентные разрешения на стоянку автомобиля в зоне платной парковки можно будет сразу на три года, а не на год, как сейчас. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

При этом оплачивать право парковки по-прежнему можно будет ежегодно, а не за весь период сразу. Стоимость останется прежней — 3 тысячи рублей в год.

«Увеличение срока действия резидентных разрешений сделает более комфортными условия для жителей зоны платных парковок. Теперь автовладельцы смогут получить льготу сразу на длительный срок, они не будут тратить время на ее ежегодное переоформление», — заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что по желанию автовладельца разрешение можно также оформить сроком на один или два года.