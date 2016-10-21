Тестирование первых беспилотных автомобилей для московской системы каршеринга начнется в 2017 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Беспилотные машины будут собирать вручную и оснащать специальными датчиками и регистраторами. Сейчас для сборки рассматривается несколько компаний — как отечественных, так и зарубежных. Автомобили должны будут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

По словам генерального директора одного из городских операторов каршеринга «Делимобиль» Станислава Грошова, сначала тестировать автомобиль будут сотрудники компании. После испытаний на заводской площадке машины будут испытывать в городских условиях на огороженной территории. На этом этапе тестировать автомобили будут добровольцы. После всех испытаний автомобили станут доступны для аренды. По плану это должно произойти в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг, однако точные даты не назывались.