Российская авиакомпания «Победа» получила допуск на рейсы из Москвы во второй по величине город Армении Гюмри. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации.

Отмечается, что разрешение выдано на полеты по семь раз в неделю. Также «Победа» получила допуск на рейсы из Ростова-на Дону в Ереван.

Ранее появилась информация о том, что лоукостер «Победа» будет совершать рейсы между Москвой и Пизой. «Мы назначены перевозчиком на линии Москва — Пиза, назначение получено, мы сейчас ждем только ноту МИДа и начинаем регулярные полеты», — заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, добавив, что переговоры с аэропортом Пизы уже проведены и сейчас в фирме «ждут отмашки», чтобы открыть продажи.

«Победа» — низкобюджетный перевозчик группы «Аэрофлот». Рейсы компании выполняются на 12 самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке по 58 направлениям, в том числе восьми международным.