Федеральное дорожное агентство потратит 17,8 миллиона рублей на разработку аналога «Яндекс.Навигатора». Об этом сообщает газета «Известия».

Тендер на создание сервиса выиграла никогда не упоминавшаяся раньше компания «Парафин». Она должна выпустить мобильное приложение, которое поможет водителям прокладывать оптимальные маршруты с учетом особенностей трасс, текущего трафика, метеоусловий и планов по ремонту дорог. Его же можно будет использовать для жалоб на качество дорожного покрытия и оповещения дорожных служб о происшествиях. Помимо промаркированной карты, в приложении также будет чат и справочник.

В Росавтодоре отмечают, что, в отличие от других навигационных сервисов, разработка ведомства получит доступ к автоматизированной системе управления, которая содержит «полную и актуальную информацию о ситуации на российских дорогах». При этом в агентстве пояснили, что безвозмездно передать эти данные кому-либо из уже существующих игроков было нельзя, так как это привело бы к явному нарушению равных условий конкуренции.

Согласно контракту, разработка нового сервиса Росавтодора должна завершиться к 28 апреля 2017 года. В свободном доступе приложение появится в мае. Им смогут воспользоваться владельцы гаджетов на базе iOS, Android и Windows Phone.