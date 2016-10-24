В районе девяти утра в понедельник, 24 октября, на Московском центральном кольце произошел сбой. Об этом сообщалось в Telegram-канале МЦК.

«Сегодня утром, 24 октября, на внутреннем кольце (движение по часовой стрелке) произошел сбой в движении поездов по техническим причинам. Пожалуйста, по возможности, выбирайте альтернативные маршруты или используйте МЦК только для движения по внешнему кольцу», — говорилось в сообщении.

Позднее стало известно, что это случилось из-за остановки состава по техническим причинам на станции «Лужники». На линию выпустили два резервных поезда.

Движение поездов уже восстановлено. «Диспетчеры ввели движение „Ласточек“ по часовой стрелке на МЦК в штатный межинтервальный режим для этого времени — поезда следуют каждые шесть минут», — сообщили информагентству «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги.