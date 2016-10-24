На Московском центральном кольце запустят модернизированные «Ласточки». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Начнут запускать новые поезда с середины ноября. А до конца года на МЦК выйдут девять новых «Ласточек». В них будут установлены верхние поручни для пассажиров — подобные есть в метро. Также здесь появятся крепления для велосипедов — они будут расположены в первом и пятом вагонах. Сейчас такие крепления есть в двух поездах из 28, курсирующих по МЦК. Кроме того, в новых поездах будут работать широкие мониторы, которые будут показывать следующую остановку и информацию о температуре в салоне, скорости движения поезда и сообщать, на какой вид транспорта можно пересесть после выхода из электрички.

«Новые поезда будут просторнее и смогут вместить больше пассажиров. В них будет четыре ряда сидений вместо пяти. Один ряд пришлось убрать, чтобы в вагонах было свободнее и не создавалось заторов у входных дверей», — добавили в РЖД.

Старые поезда «Ласточки», которые заменят, отправят на другие направления. Предполагается, что это будут Курское направление Московской железной дороги и Санкт-Петербургский железнодорожный узел.

Всего на МЦК сейчас ходят 28 скоростных электропоездов «Ласточка». Они могут разгоняться до 120 километров в час. Общая длительность поездки по МЦК — около 75 минут. В часы пик составы ходят через шесть минут, а в остальное время — через 11–15 минут.