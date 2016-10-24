Дорожные табло начали предупреждать водителей об аварийных участках. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

«Мы надеемся, что автолюбители, увидев предупреждение, будут сбрасывать скорость и станут внимательнее следить за дорогой», — прокомментировал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Всего на дорогах города порядка 159 информационных табло, в том числе на вылетных магистралях и ТТК. На экранах отображается информация о ситуации на московских дорогах, ограничениях и перекрытиях в движении, а также сообщается прогноз погоды. Кроме того, на МКАД работают 17 табло, которые передают информацию об автомобилях в розыске — данные с техническими характеристиками угнанных машин, цвет, марку и номер, а также причину розыска.