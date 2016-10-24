Дорожные табло стали предупреждать об опасных участках
Дорожные табло начали предупреждать водителей об аварийных участках. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
«Мы надеемся, что автолюбители, увидев предупреждение, будут сбрасывать скорость и станут внимательнее следить за дорогой», — прокомментировал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
Всего на дорогах города порядка 159 информационных табло, в том числе на вылетных магистралях и ТТК. На экранах отображается информация о ситуации на московских дорогах, ограничениях и перекрытиях в движении, а также сообщается прогноз погоды. Кроме того, на МКАД работают 17 табло, которые передают информацию об автомобилях в розыске — данные с техническими характеристиками угнанных машин, цвет, марку и номер, а также причину розыска.
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