25 октября в Москве запустился новый сервис поминутной аренды автомобилей BelkaCar.

Оператор предлагает арендовать автомобили Kia Rio. Минута в пути в новом каршеринге стоит восемь рублей, а стоянки — два рубля. Суточный прокат машины обойдется в 2,7 тысячи рублей. В эту сумму включены парковка, бензин, мойка и страховка.

Клиенты BelkaCar могут ездить на арендованных машинах не только по Москве, но и по области, однако сдавать автомобиль нужно в пределах Третьего транспортного кольца.

Для подписания договора не потребуется ехать в офис: он оформляется в онлайн-режиме на сайте или в приложении BelkaCar для iOS или Android. Оно же используется для открытия и закрытия автомобиля. Документы на машину оставляют в бардачке.

BelkaCar стал уже пятым оператором городского каршеринга. Помимо него, в системе значатся Car5 и «Делимобиль», входящие в программу правительства Москвы, а также работающие самостоятельно Anytime и YouDrive. В парках этих четырех компаний зарегистрированы более 650 автомобилей. BelkaCar располагает примерно 100 машинами. К концу 2016 года их количество должно увеличиться до 350.