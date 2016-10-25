Власти Москвы продлят работу перехватывающих парковок у станций метро, в связи с чем горожане смогут оставлять там свои транспортные средства не до 21:30, а до часа ночи. Об этом в интервью сайту столичной мэрии сообщил первый заместитель руководителя городского департамента транспорта Гамид Булатов.

Он уточнил, что в настоящее время московские перехватывающие парковки работают с 06:00 до 21:30. В это время парковка бесплатна при условии покупки двух поездок на метро.

«Автомобилистам, не успевшим забрать машину после 21:30, приходится платить уже по ночному тарифу, который действует с 21:30 до 06:00. В этом случае стоимость парковки — 100 рублей за весь ночной период времени. Мы приняли решение изменить режим действия базового тарифа. С ноября он будет действовать в течение всего времени работы метро с 05:30 до часа ночи», — отметил Булатов.

Он добавил, у станций метрополитена в настоящее время действуют 28 перехватывающих парковок общей вместимостью 5 740 машиномест. До конца 2016 года будут введены в эксплуатацию еще четыре перехватывающие парковки, и общая вместимость парковочного пространств составит 6 279 машиномест. Новые парковки появятся у станций «Зябликово», «Пятницкое шоссе», «Волоколамская» и «Теплый Стан».