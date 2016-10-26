У входных дверей внутри помещений транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца организовали тепловые завесы, которые будут включать с наступлением минусовых температур. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Отмечается, что такая же система действует в метро. Она работает таким образом, что потоки горячего воздуха скрещиваются, образуя своеобразный щит, который не дает холоду с улицы проникнуть внутрь. «Защищая отапливаемые помещения от охлажденного воздуха с улицы, завесы сберегают тепло, поэтому пассажирам Московского центрального кольца будет комфортно в холодное время года», — уточнили в пресс-службе АО «МКЖД».

Кроме того, в самих вестибюлях организована централизованная система отопления. При этом тепловая завеса также работает в поездах, курсирующих по МЦК.