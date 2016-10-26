В «Яндекс.Навигаторе» появилась карта столичных парковок. Об этом The Village рассказали в пресс-службе компании.

«Внутри Третьего транспортного кольца навигатор показывает все платные и бесплатные парковки, а также участки, где нельзя парковаться. Синий цвет — стоянка разрешена, красный — наоборот. Восклицательным знаком отмечены места для инвалидов и другие специальные парковки, например, у посольств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за пределами ТТК отмечены только платные стоянки и парковки около магазинов и во дворах, которые добавляют сами пользователи.

Представители компании отметили, что карта московских парковок учитывает данные сайта mos.ru, «Народной карты», а также панорамных снимков и базы организаций «Яндекса». Участвовать в создании карты парковок могут все желающие, указывая их на «Народной карте». После проверки информация появится в навигаторе и будет доступна всем пользователям. Кроме того, в приложении появился раздел со статистикой поездок и ведение по маршруту в фоновом режиме. При помощи новой функции пользователь может отвечать на звонки, продолжая следовать голосовым подсказкам навигатора.

С более подробной информацией о нововведениях можно ознакомиться в официальном блоге «Яндекса». Скачать новую версию можно в Google Play, в ближайшее время она появится и в App Store.