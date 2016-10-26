Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о неизбежном повышении стоимости платной парковки в столице. Об этом сообщает агентство «РБК».

Нехватка мест на парковке решается не увеличением количества парковок, а их подорожанием. Нет никакого другого способа Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, тарифы планируется поднять уже в 2017 году. По применяемой властями методике повышение цен затронет зоны с заполняемостью парковок в 80 % и выше. Участки, свободные на 40 % и больше, трогать не будут. Результатов соответствующего мониторинга у мэрии пока нет, поэтому никакой конкретики Собянин не привел.

В департаменте транспорта Москвы подтвердили, что прорабатывают вопрос повышения стоимости платной парковки. Глава ведомства Максим Ликсутов уже признал, что проблема со свободными стоянками в центре города так и не решилась. «Пусть за деньги, но место свободное должно быть всегда. Примерно 15 %. Это мировой опыт, практика и расчеты», — заявил он.

Платная парковка на улицах Москвы появилась в 2012 году. Изначально деньги за стоянку взимались только в центре города, однако постепенно платные зоны распространились и на другие районы. Час стоянки в пределах Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в пределах Садового — 60 рублей. За пределами этих зон автомобилисты платят 40 рублей в час.