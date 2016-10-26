Около станций Московского центрального кольца обустроят остановки для электричек и поездов дальнего следования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Интересный проект. Мы рассматриваем две зонные станции, чтобы пригородные электрички и поезда дальнего следования не шли в центр города, а останавливались на этих зонных станциях с пересадкой на МЦК, метро и наземный транспорт», — заявил Собянин, добавив, что районы города, где появятся зонные станции, пока не определены.

По поводу дальнейшего развития МЦК мэр города уточнил, что планируются перенос ряда платформ радиальных направлений железной дороги и закрытие их «теплым» контуром. «Такая работа на ближайшие лет пять. Часть связана с реконструкцией пригородного сообщения, часть зависит от инвестиций в строительство транспортно-пересадочных узлов», — отметил Собянин. По его словам, перенести и сблизить с МЦК «можно пять или шесть платформ».

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. 11 октября закончился месяц бесплатного использования пассажирами нового кольца. Всего на МЦК появится 31 станция — в настоящее время функционируют 28, еще три — «Зорге», «Коптево» и «Панфиловскую» — откроют до конца 2016 года.