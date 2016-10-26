На станции метро «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии вечером в понедельник, 24 октября, прошел модный показ дизайнера Александра Терехова. В Московском метрополитене The Village рассказали о том, как организуют такие мероприятия на станциях поземки.

Станция метро не была арендована. Площадка для проведения мероприятия — часть центрального зала станции «Достоевская» — была предоставлена бесплатно. Этот проект удалось реализовать без ущерба для пассажирского движения благодаря особенностям этой станции: низкому пассажиропотоку в вечернее время, отсутствию второго выхода, практически неиспользуемому центральному залу. Инициатива проведения модного показа исходила от представителей дизайнера, которые обратились в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением провести показ на станции метро московский метрополитен, пресс-служба

По словам представителей пресс-службы метро, арендовать станцию невозможно. Запрос на проведение мероприятия на территории метрополитена нужно направлять в его администрацию. «Главным критерием отбора являются значимость проекта в масштабах города, потенциальный интерес со стороны общественности, положительное влияние на образ метрополитена», — пояснили в подземке.