В Москве активировали систему «Пит-стоп», позволяющую оперативно задерживать автолихачей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Новая система помогает сотрудникам ДПС выстроить расчетный маршрут движения водителя, превышающего скорость на 60 километров в час и больше, и принять решение о его преследовании. При задержании нарушителя составляется протокол. Затем материалы передают в суд, в том числе для лишения водителя прав. Если же лихачу удается скрыться, то собственнику автомобиля выписывают штраф. При этом в Госавтоинспекции уточнили, что при разработке системы учли, что водителя нельзя наказывать за одно и то же нарушение дважды.

Инспекторы уже получили 50 нетбуков с доступом к единому информационному пространству правительства Москвы и столичного управления ГИБДД, которое содержит данные обо всех нарушениях, зафиксированных автоматическими камерами. Именно они используются для работы «Пит-стопа».