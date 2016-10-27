На Филёвской линии Московского метрополитена с 29 октября начнется первый этап ремонтных работ. Об этом The Village сообщили представители столичной подземки.

Уточняется, что пассажиры не смогут воспользоваться платформами станций «Студенческая» и «Фили» при следовании из центра. Можно будет проехать на одну станцию дальше и вернуться на нужную платформу на поезде, следующем в центр. Кроме того, закроют западный вестибюль станции «Фили» и частично вестибюль «Студенческой».

Капитальный ремонт Филёвской линии пройдет в несколько этапов, что позволит избежать полного закрытия ветки. Ремонтно-профилактические работы на других участках линии организуют до конца 2017 года. Власти Москвы отметили, что одновременно будут закрывать «как можно меньше платформ», поэтому время в пути не увеличится более чем на шесть-восемь минут.