Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что по итогам пяти лет, в течение которых стройкомплекс столицы занимался реконструкцией дорог, строителям удалось завершить модернизацию всех крупных развязок Московской кольцевой автомобильной дороги, а также ключевых вылетных магистралей. Слова Хуснуллина приводит ТАСС.

«За пять лет мы реконструировали 13 крупных развязок МКАД, еще одну на пересечении с Профсоюзной улицей сдадим в следующем году. Таким образом, первый этап развития фактически завершен. Кроме того, завершили обновление восьми вылетных магистралей города, которые являются ключевыми транспортными артериями», — заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что второй этап работ включает в себя реконструкцию участков МКАД и оптимизацию съездов. По словам заместителя мэра, перед властями стоит задача «разработать всю градостроительную документацию для территорий вокруг МКАД с возможностью задействования общественного транспорта».

Ранее стало известно, что на заседании правительства Москвы утвердили три проекта планировки территорий МКАД, подлежащих реконструкции. Речь идет об участках от Дмитровского до Осташковского шоссе, от Волоколамского до Ленинградского шоссе и от Осташковского до Ярославского шоссе. Общий объем реконструкции составляет около 20 % от всей кольцевой дороги.