Представители Московского метрополитена подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию буквы «М» в качестве товарного знака. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«В Роспатент поступило заявление на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в виде стилизованной буквы „М“ от Государственного унитарного предприятия Москвы „Московский метрополитен“», — говорится в материалах.

Согласно документам, представители подземки просят зарегистрировать изображение стилизованной буквы «М» красного цвета, которая является первой буквой слова «метрополитен», входящего в фирменное наименование организации-заявителя.