Поезда из центра не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» до 1 марта
Следующие из центра поезда не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» Филёвской линии Московского метрополитена до 1 марта. Об этом сообщается в официальном аккаунте подземки в Twitter.
Ранее стало известно, что платформы станций «Фили» и «Студенческая» закроются для следующих из центра поездов с 29 октября. Можно будет проехать на одну станцию дальше и вернуться на нужную платформу на поезде, следующем в центр. Кроме того, закроют западный вестибюль станции «Фили» и частично вестибюль «Студенческой».
Платформы закрывают для капитального ремонта Филёвской линии.
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