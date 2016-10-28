Следующие из центра поезда не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» Филёвской линии Московского метрополитена до 1 марта. Об этом сообщается в официальном аккаунте подземки в Twitter.

С 29 октября 2016 года будут закрыты платформы станций #мосметро «Студенческая» и «Фили», при следовании из центра.https://t.co/hOEdBdLEeQ pic.twitter.com/CnvqpvOsqF — Московское метро (@MetroOperativno) 27 октября 2016 г.

Ранее стало известно, что платформы станций «Фили» и «Студенческая» закроются для следующих из центра поездов с 29 октября. Можно будет проехать на одну станцию дальше и вернуться на нужную платформу на поезде, следующем в центр. Кроме того, закроют западный вестибюль станции «Фили» и частично вестибюль «Студенческой».

Платформы закрывают для капитального ремонта Филёвской линии.