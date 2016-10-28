С 17 декабря 2016 года «Российские железные дороги» начнут выполнять рейс по маршруту Москва — Берлин. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Скоростные поезда «Стриж» будут отправляться из столицы России со станции «Курская» дважды в неделю — в 13:05 по субботам и воскресеньям. Время в пути составит чуть больше 20 часов — поезд прибывает в Берлин на следующий день в 07:19 по местному времени. Обратные рейсы отправляются в 18:50 по местному времени по воскресеньям и понедельникам и прибывают в Москву на следующий день в 17:25.

Продажа билетов уже открыта. Цены колеблются от 8 737 рублей в купе до 59 790 рублей в вагоне класса люкс.

Помимо рейса в Германию, у «РЖД» есть еще несколько международных маршрутов. В западном направлении из Москвы можно доехать до Парижа, Будапешта, Праги, Ниццы и Вены, а в восточном поезда ходят в Пекин, Манчжурию и Улан-Батор.