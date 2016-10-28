Москвичи жалуются на завышенные счета такси из-за проблем с GPS. О своем случае рассказал в Facebook сотрудник телеканала RTVi Игорь Белкин.

По словам Белкина, во время поездки 27 октября на машине сервиса «Яндекс.Такси» показатели счетчика резко выросли около Кремля.

Выяснилось, что система учла резкий скачок координат машины как реальное перемещение в аэропорт Внуково и обратно, что составляет порядка 60 километров. Также, пока машина ехала мимо Кремля, GPS показывал, что она стояла на ожидании у Внукова, за что снимались дополнительные деньги. После выезда из зоны сбоя GPS-счет вернулся в обратное состояние, но цену поездки пришлось пересчитывать с помощью диспетчера.

По словам Белкина, водитель позвонил диспетчеру, после чего стоимость пересчитали и заказ закрыли. Всего за поездку насчитали лишние 200 рублей.