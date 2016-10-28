В субботу, 29 октября, «Аэрофлот» задержит 16 внутренних и международных рейсов из Москвы в связи с возможным ухудшением погоды в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

В частности, на два-три часа позже указанного в расписании времени вылетят рейсы в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Набережные Челны, Астрахань, Пермь, Ростов, Уфу, Минск и Воронеж, а также в Милан, Прагу, Берлин, Вену, Копенгаген, Белград и Ереван. Все они должны были стартовать с 19:20 до 23:50 по московскому времени.

Сейчас «Аэрофлот» оповещает пассажиров об изменениях в расписании через call-центр. Прибывших на регистрацию клиентов обеспечат согласно стандартам авиакомпании.

По данным Росгидромета, в ночь на субботу, 29 октября, в Москве начнется сильный снегопад, который в течение дня перерастет в метель. При этом осадки сохранятся и в воскресенье, 30 октября.