Мосгортранс объявил конкурс на разработку проекта планировки трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Участники конкурса должны представить проект планировки линейного объекта «Трамвайная линия по проспекту Академика Сахарова от разворотного кольца метро „Чистые пруды“ до Каланчевской улицы“». Длина линии составит порядка 1,7 километра. Конкурс состоится 21 ноября. Начальная стоимость работ — 10,9 миллиона рублей.

В Мосгортрансе пояснили, что проект позволит объединить трамвайные линии, проходящие по Каланчевской улице и Чистопрудному бульвару, и обеспечить транспортную связь нескольких районов между собой и с центром города.